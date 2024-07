Stand: 14.07.2024 12:51 Uhr Steine von Brücke in Lindhorst geworfen - zwei Autos beschädigt

Ein 13-Jähriger soll am Samstagabend in Lindhorst (Landkreis Schaumburg) mehrere Steine von einer Brücke auf die Straße geworfen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden dadurch zwei Autos beschädigt. Zuvor waren der Polizei demnach mehrere Jugendliche gemeldet worden, die Steine von einer Bahnbrücke auf die Fahrbahn geworfen haben sollen. Zeugenaussagen hätten ergeben, dass es der 13-Jährige war. Ermittelt wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Junge ist noch nicht strafmündig. Er wurde laut Polizei an Angehörige übergeben.

