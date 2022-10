Stand: 11.10.2022 09:21 Uhr Statistisches Landesamt: Knapp zwei Fahrräder pro Haushalt

In Niedersachsen kamen im vergangenen Jahr auf 100 Haushalte rund 198 Fahrräder, also im Schnitt knapp zwei pro Haushalt. Das geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamts in Hannover hervor. Dabei gingen die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren etwas zurück: 2020 gab es in 100 Haushalten durchschnittlich 204 Räder, 2019 waren es noch rund 211. Immer beliebter werden hingegen offenbar Pedelecs: Im vergangenen Jahr kamen rund 22 Pedelecs auf 100 Haushalte, 2019 waren es im Schnitt 17. Insgesamt hatten im vergangenen Jahr 85,2 Prozent der Haushalte ein Fahrrad, ein Auto dagegen nur 76,7 Prozent.

