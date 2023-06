Stand: 01.06.2023 09:13 Uhr Starker Rauch bei Brand in Dinklar

Ein Scheunenbrand hat in Dinklar (Landkreis Hildesheim) für starken Rauch gesorgt. Das Feuer brach am Mittwochnachmittag aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar ohne Weiteres löschen. Allerdings hielt sich der Rauch lange hartnäckig in der Luft. Die Polizei bat Anwohner zwischenzeitlich, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unbekannt. Offenbar wurde die Scheune als Lager genutzt. Was genau in Brand geriet und wie das Feuer entstand, sollen nach Informationen der Hildesheimer Polizei Sachverständige ermitteln.

