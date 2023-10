Stand: 08.10.2023 16:13 Uhr Stallbrand in Rinteln - ein Jahr nach Feuer auf demselben Hof

Beim Brand eines Stalls in Rinteln im Landkreis Schaumburg sind am Sonntag laut Polizei fünf Rinder verendet. 31 weitere Rinder konnten am Morgen von Einsatzkräften gerettet werden. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren vor Ort, Menschen wurden nicht verletzt. Das Scheunen-Gebäude grenzt an ein derzeit unbewohntes landwirtschaftliches Anwesen. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen unteren sechsstelligen Euro-Betrag. Die Polizei prüft nun, ob der Brand eventuell mit einem absichtlich gelegten Feuer vor genau einem Jahr auf demselben Hof zusammenhängt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05751) 964 60 zu melden.

