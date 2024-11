Stand: 14.11.2024 14:14 Uhr Stärkung der Demokratie: Demonstrationen in Hannover geplant

Der Freundeskreis Hannover und die Initiative "bunt statt braun" rufen für Samstag zu einer Kundgebung gegen Ausgrenzung, Antisemitismus und Extremismus auf. Wie die Organisatoren mitteilen, wollen die Beteiligten gegen Mittag vor dem Landtag zusammenkommen. Organisiert werde die Kundgebung gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kirche, Politik, Gewerkschaften, Sport und Stadtgesellschaft. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition in Berlin und den Wahlen in den USA wolle man gemeinsam Haltung zeigen, so die Verantwortlichen weiter. Zu der Demonstration am Samstag haben sich unter anderem auch Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Die Grünen) angekündigt. Am frühen Nachmittag wollen dann Demonstrierende vor dem Hauptbahnhof zusammenkommen, unter anderem die "Omas gegen Rechts". Sie demonstrieren gegen die Organisation "Sichere Straßen", die laut Polizei eine Versammlung auf dem Waterlooplatz angemeldet hat.

