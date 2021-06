Stand: 16.06.2021 09:26 Uhr Stadtbahn kollidiert mit Kleinbus: Mehrere Schüler verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Sahlkamp sind am Morgen mehrere Schulkinder vermutlich leicht verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei stieß eine Stadtbahn mit einem Kleinbus zusammen, in dem insgesamt vier Kinder saßen. Aktuell ist der Verkehrsunfalldienst vor Ort, um den genauen Hergang zu klären. Im Sahlkamp müsse damit gerechnet werden, dass sich der Verkehr den Vormittag über staut, sagte eine Polizeisprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.06.2021 | 09:30 Uhr