Stand: 16.07.2024 13:15 Uhr Stadtbahn in Hannover entgleist - Keine Verletzten

In Hannover ist am Vormittag eine Stadtbahn entgleist. Laut Feuerwehr fuhr die Bahn der Linie 5 an der Endhaltestelle im Stadtteil Anderten gegen einen Prellbock in der Wendeschleife. "Das Fahrzeug hängt teilweise außerhalb des Schienenbereichs", sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Wegen der Bergungsarbeiten kommt es zu Einschränkungen auf der Linie 5. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe Üstra ist die Endhaltestelle Anderten gesperrt. Die Stadtbahnen enden an der Haltestelle Ostfeldstraße. Fahrgästen, die nach Anderten wollen, empfiehlt die Üstra, die Buslinie 800 zu nutzen.

