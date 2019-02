Stand: 06.02.2019 13:48 Uhr

Stadtbahn entgleist nach Unfall: Fünf Verletzte

In Hannover ist am Mittag gegen 12.45 Uhr eine Stadtbahn der Fahrgastbetriebe Uestra mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke der Linie 10 kurz vor der Haltestelle Ehrhardstraße in Fahrtrichtung Ahlem. Der Fahrer hat offenbar ein Rotlicht missachtet. Der Zug entgleiste, fünf Menschen wurden verletzt. Die Bergungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Mit Verspätungen muss laut Uestra noch gerechnet werden.

Hannover: Lkw stößt mit Stadtbahn zusammen 06.02.2019 16:00 Uhr In Hannover ist ein Lkw auf einer Kreuzung mit einer Stadtbahn kollidiert. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die Bahn in Teilen entgleiste. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.







Lkw-Fahrer schwer verletzt in Klinik

Als die Stadtbahn in die Haltestelle Ehrhardstraße einfahren wollte, querte der Lastwagen die Gleise von links. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 52 Jahre alte Fahrer des Lkw hat sich laut Feuerwehr schwerere Verletzungen zugezogen. Er befreite sich selbständig aus seinem Fahrzeug und kam in eine Klinik. Die Stadtbahn-Fahrerin (47) erlitt einen Schock und ebenso wie drei Passagiere im alter von 54 bis 81 Jahren leichte Blessuren.

Schaden: rund 525.000 Euro

Der vordere Waggon der Stadtbahn war durch den Zusammenprall mit dem Kleinlaster aus dem Gleisbett gesprungen und auf die Kreuzung Heisterbergallee/Carlo-Schmid-Allee gerutscht. Die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 17.45 Uhr an. Uestra-Mitarbeiter zogen die Bahn mit einem weiteren Zug zurück in die Gleise. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als eine halbe Million Euro.

Uestra richtete Schienenersatzverkehr ein

Wegen des Unfalls verkehrte die Linie 10 zweiweise zwischen Hannover Hauptbahnhof/ZOB und der Haltestelle Brunnenstraße. Fahrgäste nach Ahlem konnten an der Haltestelle Küchengarten auf der Limmerstraße in die Buslinie 120 umsteigen. Zwischen den Haltestellen Brunnenstraße und Endpunkt Ahlem war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Maßnahmen sind aufgehoben.

