Stand: 25.05.2023 21:55 Uhr "Stadtbahn-Surfer" löst Vollbremsung aus - Frau stürzt

Ein sogenannter "Stadtbahn-Surfer" ist am Mittwochabend in Hannover auf eine anfahrende Bahn geklettert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall an der Haltestelle Brunnenstraße im Stadtteil Limmer. Dort sei ein etwa 14-jähriger Jugendlicher beim Anfahren der Bahn auf die Kupplung des letzten Waggons gesprungen. Der Tramfahrer bremste abrupt. Dies habe laut Polizei zum Sturz einer 64-jährigen Frau geführt, die ihren Sitzplatz noch nicht erreicht habe. Der Jugendliche sprang von der Kupplung und floh nach Polizeiangaben mit einer Gruppe Gleichaltriger. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.05.2023 | 06:30 Uhr