Staatsanwalt in U-Haft: Hat er seit Jahren Kriminelle gewarnt? Stand: 10.01.2025 11:41 Uhr Ein Staatsanwalt aus Hannover sitzt in U-Haft: Er soll Ermittlungsinterna an eine Drogenbande weitergeleitet haben. Nun gibt es Hinweise darauf, dass er Kriminelle schon länger gewarnt haben könnte.

von Angelika Henkel, Benedikt Strunz, Mandy Sarti

In Hannovers Justizkreisen kursiert das Gerücht schon seit einigen Jahren: Ein Staatsanwalt soll Kriminelle immer wieder gewarnt und ihnen Ergebnisse aus laufenden Ermittlungsverfahren mitgeteilt haben. Mehre Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bestätigen unabhängig voneinander im Gespräch mit dem NDR, dass Mandanten schon länger behaupten: Ihnen könne nichts passieren, sie würden von einem Staatsanwalt geschützt. Nach NDR Recherchen tauchten entsprechende Gerüchte erstmals offenbar bereits im Jahr 2019 auf.

Staatsanwalt bestreitet die Vorwürfe

Das legt den Verdacht nahe, dass Yashar G. deutlich mehr Menschen mit heiklen Informationen versorgt haben könnte, als ausschließlich die Drogenbande, die für die Einfuhr von 16 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen verantwortlich sein soll. Der bis dato größte Drogenfund der deutschen Geschichte. Der hannoversche Rechtsanwalt Timo Rahn vertritt Yashar G. Gegenüber dem NDR erklärte Rahn: "Mein Mandant bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe." Weiter wolle er sich zu dem laufenden Verfahren derzeit nicht äußern. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bandenmitglieder sollen gewarnt worden sein

Bei den bereits bekannten Vorwürfen gegen Yashar G. geht es um ähnliche Anschuldigungen. Quellen berichten dem NDR, dass sich Mitglieder einer Kokainbande bereits vor einer anstehenden Durchsuchung bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gemeldet hätten, mit der Bitte um juristischen Beistand. Sie hätten gewusst, dass eine Razzia bevorstehe und Haftbefehle gegen sie vorlägen, berichten die Quellen weiter. Dies deckt sich mit verschlüsselten Chatverläufen, die dem NDR vorliegen. Mitglieder der Bande hielten sich über den Krypto-Messenger Sky ECC über Razzien und Haftbefehle auf dem Laufenden. Sie sprechen in den Nachrichten auch gezielt von einem Staatsanwalt, der gegen Geld Informationen herausgibt. Er soll "ein Freund" der Hells Angels sein, schreibt ein Mitglied.

Ministerium geht von Kontakten G.s ins Drogen-Milieu aus

Erste Ermittlungen gegen Yashar G. wurden bereits im Sommer 2022 aufgenommen, Ende 2023 dann aber eingestellt. Hierbei stellte sich heraus, dass G. "familiäre und persönliche Beziehungen" in das "Betäubungsmittel-Milieu" unterhalten haben soll. Das geht aus der Antwort einer kleinen Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag hervor. Eine heikle Erkenntnis, schließlich war G. als Staatsanwalt ausgerechnet für die Abteilung schwere Betäubungsmittelkriminalität - also Drogen - zuständig.

Staatsanwalt war bis Sommer 2024 an Kokain-Verfahren

Offenbar sah die Staatsanwaltschaft Hannover aber zunächst keinen Grund dafür, Yashar G. aus dem Verfahren oder aus der Abteilung abzuziehen. Erst Anfang 2024 wurde der Staatsanwalt in eine andere Abteilung versetzt. Recherchen des NDR hatten allerdings aufgedeckt, dass er trotzdem noch bis in den August 2024 als Staatsanwalt in dem Kokainverfahren tätig war. Und das, obwohl seit Juni 2024 erneut gegen ihn ermittelt wurde, diesmal offenbar auf Basis sehr konkreter Hinweise, die dazu führten, dass G. im vergangenen Herbst festgenommen wurde.

Staatsanwalt vorläufig des Dienstes enthoben

Der Staatsanwalt, der weiter in Untersuchungshaft sitzt, wurde angesichts der Vorwürfe nun vorläufig des Dienstes enthoben, bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums dem NDR. Ein deutlicher Schritt, gegen den Yashar G. vorgehen könnte. Sollte der Staatsanwalt verurteilt werden, dürfte er angesichts des zu erwartenden Strafmaßes nie wieder in seinen Dienst zurückkehren. Konkret wird gegen ihn derzeit wegen des Verdachts der Bestechlichkeit, der Strafvereitelung im Amt und des Geheimnisverrats ermittelt. Mit einer Anklage ist nach Informationen von NDR Niedersachsen in den kommenden Wochen zu rechnen.

