Stand: 05.03.2024 07:47 Uhr Springmesser im Handgepäck: Mann am Flughafen gestoppt

Die Bundespolizei hat am Airport Hannover einem 76-jährigen Fluggast ein Springmesser abgenommen. Nach Angaben der Beamten wollte der Mann am Samstag mit dem Messer in ein Flugzeug nach Ankara steigen. Die Waffe sei in seinem Handgepäck verstaut gewesen. Das Messer war Mitarbeitern der Sicherheitskontrolle aufgefallen, die daraufhin die Bundespolizei alarmierten. Der 76-Jährige habe später unbewaffnet mit dem Flugzeug in die Türkei reisen dürfen. Ihn erwartet in Deutschland eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.03.2024 | 06:30 Uhr