Springe: Sieben Verletzte nach Angriff mit Schlagstöcken

Am Bahnhof in Springe (Region Hannover) ist eine elfköpfige Reisegruppe von Unbekannten angegriffen worden. Sieben von ihnen, fünf Männer und zwei Frauen, wurden dabei verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern, die unerkannt flüchten konnten. Diese setzten bei dem Angriff den Angaben zufolge auch Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Von den sieben Verletzten mussten ein 21-Jähriger und ein 35-Jähriger zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Zeugenaussagen flüchteten die Täter nach dem Angriff in mindestens zwei Fahrzeugen in Richtung Süden. Wie viele Angreifer es genau waren, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 52 22 entgegen.

