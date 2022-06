Springe: Fünf Personen nach Treckerunfall in Lebensgefahr Stand: 07.06.2022 10:54 Uhr Auf einer Landstraße bei Springe (Region Hannover) hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Fünf Personen kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in Kliniken. Die Treckerfahrerin erlitt einen Schock.

In einer ersten Meldung der Polizei war von fünf schwerverletzten Insassen des Pkw die Rede. Am Dienstagvormittag hieß es dann, dass die 20 Jahre alte Fahrerin und ihre vier 17 und 18 Jahre alten Beifahrer in Lebensgefahr schweben. Die Frau war bei der Kollision eingeklemmt worden. Feuerwehrleute befreiten die 20-Jährige. Die jungen Männer wurden durch dem heftigen Aufprall zum Teil aus dem Fahrzeug geschleudert.

Schaden beträgt mindestens 22.000 Euro

Wie es zu dem Unfall kam, ist der Polizei zufolge bislang unklar. Klar ist, dass die 47 Jahre alte Treckerfahrerin mit ihrem landwirtschaftlichen Gespann gegen 21.55 Uhr von einem Wirtschaftsweg auf die Landstraße zwischen den Springer Ortsteilen Gestorf und Eldagsen biegen wollte. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Pkw der 20-Jährigen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 22.000 Euro. Es wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die Landstraße 422 für mehrere Stunden voll gesperrt.

