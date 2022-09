Stand: 19.09.2022 08:31 Uhr Springe: Auto fährt gegen Baum - 22-jähriger Fahrer stirbt

In Springe in der Region Hannover ist ein 22-Jähriger bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sein Wagen kam nach Polizeiangaben vom Montag aus zunächst unbekannten Gründen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb trotz Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte noch am Unfallort, wie die Beamten weiter mitteilten. Eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall in der Nacht zum Montag gab es nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.09.2022 | 08:30 Uhr