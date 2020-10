Sprechender Ratgeber: Ein Roboter in der Stadtbibliothek Stand: 23.10.2020 15:45 Uhr In der Stadtbibliothek Hannover schauen die Besucher ab Sonnabend in ein ungewohntes Gesicht: Im Eingangsbereich steht ein kleiner Roboter.

Die etwa einen Meter große Maschine soll unter anderem bei der Orientierung im Haus helfen. "Er soll uns assistieren, einfache Fragen beantworten und den Menschen, die in die Stadtbibliothek kommen, auch Wegweisung geben", sagte Direktorin Carola Schelle-Wolff.

"Bibliothek geht mit der Zeit"

Der Weg in ein bestimmtes Fachgebiet oder zu den Toiletten kann das noch namenlose Helferlein bildlich auf einem Tablett zeigen und auch in groben Worten beschreiben. Der Neue hat aber noch eine weitere Funktion. "Wir wollen natürlich zeigen, dass Bibliothek eben nicht verstaubt ist, sondern dass Bibliothek mit der Zeit geht und auch moderne Technologien einsetzt", so Schelle-Wolff.

Rund 45.000 Euro hat der Roboter gekostet. Den Namen sollen die Nutzer der Bibliothek nun vorschlagen - Anfang Dezember wird der Neuling dann getauft.

