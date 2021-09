Stand: 17.09.2021 14:08 Uhr Spatenstich für Ortsumgehung Wunstorf

Mit einem symbolischen Spatenstich hat in Wunstorf (Region Hannover) am Freitag der Bau einer Umgehungsstraße begonnen. Betroffen ist die B441, die als vielbefahrene Ausweichstrecke für die A2 gilt. Sie soll künftig im Norden um Wunstorf herumgeführt werden. Die Innenstadt der Stadt soll so vom Verkehr entlastet werden. Die rund sieben Kilometer lange Strecke soll in mehreren Abschnitten gebaut werden. Geplante Fertigstellung ist im Jahr 2030. Die Gesamtkosten liegen bei 62 Millionen Euro. Die Umgehungsstraße wurde in Wunstorf seit mehreren Jahrzehnten gefordert und geplant. Im April dieses Jahres kam die Freigabe vom Bundesverkehrsministerium. Aktuell liegt noch eine Klage gegen einen Teil des Plans vor. Nach Behördenangaben wirkt sich diese allerdings nicht auf den Baubeginn aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.09.2021 | 15:00 Uhr