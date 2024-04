Stand: 14.04.2024 19:32 Uhr Solidarität mit Israel: 50 Menschen demonstrieren in Hannover

In Hannover haben am Sonntagnachmittag rund 50 Menschen gegen den iranischen Angriff auf Israel demonstriert. Die deutsch-israelische Gesellschaft hatte kurzfristig zu der Solidaritätskundgebung am Weißekreuzplatz am Rande der hannoverschen Innenstadt aufgerufen. Einige Demonstrantinnen und Demonstranten hatten Israel-Flaggen dabei. Außerdem gab kurze Rede-Beiträge, in denen die Angriffe scharf kritisiert wurden.

