So viele Freiwillige wie nie beim Frühjahrsputz in Hannover

Zum 18. Mal hat es am Samstag in der Landeshauptstadt unter dem Motto "Hannover ist putzmunter" eine große Saubermach-Aktion gegeben. Die Verantwortlichen sind zufrieden: Es hätten so viele Freiwillige wie nie mitgemacht. Nach Angaben des kommunalen Entsorgers Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) sammelten mehr als 21.000 Menschen Müll. Mit Greifzangen, Handschuhen und Kehrblechen füllten sie rund 8.500 Säcke. Besonders fleißig waren demnach die Menschen in der List. Im Rahmen einer Stadtteilwette brachten sie 600 Säcke mit wildem Müll zum Lister Turm. Dafür habe aha 5.000 Euro gespendet. Das Geld gehe je zur Hälfte an eine Skaterhalle und an ein Stadtteilzentrum.

