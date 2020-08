Stand: 26.08.2020 14:49 Uhr

So startet Niedersachsen in das neue Schuljahr

Für 848.800 niedersächsische Kinder und Jugendliche beginnt morgen die Schule. Es wird ein "besonderes Schuljahr", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), das er für "beherrschbar" hält. Sein Fahrplan ist klar und seit Wochen im Grunde unverändert, wie er bei einer Pressekonferenz deutlich machte: Der Unterricht soll so normal wie möglich stattfinden, im "eingeschränkten" Regelbetrieb" wird in voller Stärke, in festen Lerngruppen und ohne Maske im Unterricht gelernt. "Eine Maske im Unterricht als zusätzliche präventive Maßnahme halten wir gerade nicht für erforderlich", so Tonne. Dass bei steigenden Corona-Infektionszahlen und vielen Reiserückkehrern aus Risikogebieten ohne Mund-Nase-Schutz unterrichtet wird, besorgt nicht nur Eltern landesweit, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer. Den Lehrkräften stellt Tonne bis zu den Herbstferien freiwillige Tests in Aussicht.

Tonne: "Das neue Schuljahr ist beherrschbar" 26.08.2020 10:09 Uhr Wie müssen Schulen zum Schuljahresbeginn mit Reiserückkehrern umgehen? Wie steht es um Corona-Tests für Lehrer? Hier sehen Sie den Mitschnitt der Pressekonferenz mit Kultusminister Tonne.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nur mit negativem Corona-Test in die Schule

Priorität hätten derzeit aber die Corona-Tests für Reiserückkehrer. Wer Urlaub in einem Risikogebiet gemacht habe, dürfe ohne den Nachweis eines negativen Corona-Tests nicht die Schule betreten, betonte der Minister mit Nachdruck. Das sei keine Bitte, sondern "eine Vorgabe und das Nicht-daran-halten ist bußgeldbewehrt". Mit Blick auf die Schulleitungen und ihre Möglichkeit, das zu kontrollieren, sagte Tonne: "Es ist ein Vertrauen an die Eigenverantwortlichkeit von den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern."

Gesundheitsamt muss kontrollieren

Bei Zweifeln, ob der Aufenthalt in einem Risikogebiet tatsächlich kommuniziert wurde, ist Tonne zufolge das Gesundheitsamt Ansprechpartner. Die Schulleitung müsse die Behörde aber nicht informieren, weil "die Schulleitung nicht die Pflicht und das Recht der Überprüfung in der Schule hat". Die solle ihren Blick auf Schule und die inhaltliche Ausrichtung werfen.

Tonne appelliert an Vertrauen

Der Minister stellte klar, dass es sicher zu örtlichen Schulschließungen kommen werde. Das werde zumindest tageweise nötig sein, alleine um Verdachtsfälle abzuklären. Eine Größenordnung habe er aber nicht im Kopf. Tonne appellierte an Schüler, Eltern und Lehrer, darauf zu vertrauen, dass die Schule zunächst ein sicherer Ort sei. Schüler und Lehrkräfte, die ein besonderes Risiko tragen, schwer zu erkranken, könnten ihr Unterrichtspensum zu Hause erledigen.

Tonne: Keiner muss Angst um Abschluss haben

Das Land habe sich in den vergangenen Wochen und Monaten gut auf das neue Schuljahr vorbereitet. Ziel müsse es sein, die Ausbildung und Teilnahmechancen aller Schüler sichern. "Keiner muss Angst haben, dass die Abschlüsse und die Bildungskarriere gefährdet sein werden", sagte Tonne. Er sei sich aber bewusst, dass Schulschließungen vor den Ferien Lernrückstände im Land erzeugt hätten.

"Corona-Zeit muss aufgearbeitet werden"

"Mir ist es wichtig, dass Schüler, Eltern und Lehrer die Corona-Zeit aufarbeiten", so der Minister. Alle Beteiligten seien aufgefordert, die Zeit gemeinsam zu reflektieren. Wie werden Aufgaben verschickt, wie korrigiert? Wie wird kommuniziert, auch im Falle der Rückkehr in den Unterricht daheim? Die Landesschulbehörde sei aufgefordert, die Schule dabei zu unterstützen, erklärte Tonne.

Weitere Informationen Wie digital sind Niedersachsens Schulen? Niedersachsens Schulen müssen noch viel lernen, wenn es um Digitalisierung geht. Doch nicht nur die: auch die Politik. NDR.de blickt vor dem Schulstart in die Ausbildungsstätten. mehr

Digitale Bildung: Lehrer bilden sich fort

Der Minister lobte die Lehrer für ihre Bereitschaft, sich auf digitalen Unterricht einzustellen. Ihm zufolge haben zwischen März und Ende der Sommerferien 39.000 Lehrkräfte in rund 2.000 meist Online-Kursen digital fortgebildet. 170 Kurse hätten allein in den Sommerferien stattgefunden, 3.720 Lehrer haben teilgenommen. "Das zeigt, es war richtig, auf diese Herausforderung mit mehr Angeboten zu reagieren. Doch wir wollen uns darauf nicht ausruhen", sagte Tonne, der erklärte, dass der Digitalpakt zu Verbesserung der IT-Infrastruktur erweitert worden sei. 670 Millionen Euro würden mittlerweile bereitstehen. "Bis heute haben wir 1.065 Anträge bewilligt", so Tonne. Die Bildungscloud werde weiter ausgebaut.

2.000 neue Lehrer kommen, 300 weniger als geplant

Zum neuen Schuljahr hat das Land 2.000 neue Lehrkräfte eingestellt, davon stammen 1.700 Absolventen aus Niedersachsen, die anderen Bewerber kommen aus anderen Bundesländern. Das sind insgesamt 300 weniger Lehrer als eigentlich geplant. Nach Angaben von Tonne haben sich keine geeigneten Bewerber gefunden. Mit Blick auf das Corona-Virus rechnet Tonne damit, dass sechs bis acht Prozent der Lehrer zu Hause bleiben werden. 1.600 Lehrkräfte sind ausgeschieden.

95 Prozent der Stellen an Grundschule besetzt

Von den neu eingestellten Lehrkräften gehen 537 an Grundschulen, 155 an Haupt- und Realschulen, 252 an Oberschulen, 541 an Gymnasien, 361 an Gesamtschulen und 131 an Förderschulen. Tonne sei erfreut darüber, 95 Prozent der ausgeschriebenen Stellen an Grundschulen zu besetzen. 142 der 2.000 neuen Lehrkräfte seien Quereinsteiger.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 26.08.2020 | 08:00 Uhr