Stand: 26.02.2024 10:57 Uhr Skandal-Prinz: Ernst August von Hannover feiert 70. Geburtstag

Ernst August Prinz von Hannover wird heute 70 Jahre alt. Wie und mit wem der Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. diesen besonderen Geburtstag verbringt, ist nicht bekannt. Aufsehen erregte seine Prügelattacke mit einem Regenschirm auf einen Journalisten 1998 sowie das angebliche Urinieren an einen Pavillon während der Weltausstellung Expo in Hannover im Jahr 2000. Seit 1999 ist Ernst August mit Caroline von Monaco verheiratet, sie leben aber seit knapp 15 Jahren getrennt. Mit seinem Sohn Ernst August von Hannover Junior führte der Senior jahrelang einen erbitterten Streit vor Gericht, und zwar um die Marienburg in Pattensen bei Hannover und andere Besitztümer. Dieser Streit ist inzwischen außergerichtlich beigelegt worden. Geboren wurde Ernst August 1954 in Hannover. Er ist das derzeitige Oberhaupt des Fürstenhauses der Welfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.02.2024 | 08:30 Uhr