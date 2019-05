Stand: 05.05.2019 09:50 Uhr

Serengeti-Park informiert über Löwen-Angriff

Einen Tag nach dem Angriff zweier Löwen auf einen Tierpfleger will der Serengeti-Park Hodenhagen (Heidekreis) heute bei einer Pressekonferenz über den Vorfall informieren. Wie der Park am Sonntagmorgen mitteilte, werden Inhaber und Geschäftsführer Fabrizio Sepe und der Zoologische Leiter des Parks, Frank Ahrens, dabei sein und auch Fragen beantworten. Am Sonnabend hatten zwei ausgewachsene Löwen einen Tierpfleger attackiert. Laut Polizei erlitt der 24-Jährige schwere Verletzungen. Die Tiere seien gerade gefüttert worden, als der Mann das Gehege betreten habe, sagte ein Sprecher. Daraufhin hätten ihn die beiden Löwen sofort angefallen. Die Polizei ermittelt.

Löwen im Serengeti-Park greifen Tierpfleger an Hallo Niedersachsen - 04.05.2019 19:30 Uhr Im Serengeti-Park in Hodenhagen haben zwei Löwen einen 24 Jahre alten Tierpfleger angegriffen. Er kam mit schweren Bissverletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.







4 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verletzter Tierpfleger nicht in Lebensgefahr

Zwei Kollegen des Tierpflegers, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs in der Nähe aufhielten, retteten dem Mann vermutlich das Leben. Sie eilten zu Hilfe und konnten die Löwen schließlich verjagen und in einen Käfig sperren. Der Verletzte wurde dann von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er sei wach und ansprechbar gewesen, sagte die Sprecherin des Parks. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Verhalten des Pflegers wirft Fragen auf

Noch völlig unklar ist, warum der Pfleger zum kritischen Zeitpunkt der Fütterung in den eingezäunten Bereich ging. Das werde jetzt intern und behördlich ermittelt, sagte die Sprecherin des Parks NDR 1 Niedersachsen. Der 24-Jährige gilt nach Angaben des Polizeisprechers als erfahrener Tierpfleger, der seit mehreren Jahren in dem Safari-Park im Heidekreis arbeitet. Grundsätzlich gebe es keinen direkten Kontakt zwischen den Mitarbeitern und den Löwen. Nach dem Auslegen des Futters würden die Tiere erst dann in den Bereich gelassen, wenn der Pfleger den Käfig verlassen hat. Laut der Sprecherin sind Leitung und Mitarbeiter des Parks von dem Unglück schwer betroffen.

Keine Gefahr für Besucher

Der Betrieb im Park läuft derweil ohne Einschränkungen weiter. Für die Besucher habe keine Gefahr bestanden, da die Löwen durch einen Extrazaun gesichert seien, so die Sprecherin. Die Außenanlage dürften die Tiere erst nach der Fütterung betreten. Von der Attacke hätten die Gäste nichts mitbekommen. Im Serengeti-Park können Wildtiere aus Autos oder Bussen heraus beobachtet werden.

Löwe attackiert 2014 Safari-Bus

Bereits vor fünf Jahren hatte eine Löwen-Attacke im Park für Aufsehen gesorgt. Damals war eine der Raubkatzen gegen die Scheibe eines Safari-Busses gesprungen, mit dem Besucher durch die Außenanlage fahren können. Hinter der zertrümmerten Scheibe saßen mehrere Mitglieder einer Familie, die durch die Glassplitter leicht verletzt wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2019 | 13:00 Uhr