Stand: 07.05.2021 12:14 Uhr Sennheiser verkauft Kopfhörer-Sparte an Schweizer Firma

Die Firma Sennheiser in Wedemark (Region Hannover) verkauft ihre Kopfhörersparte an die Schweizer Hörgerätefirma Sonova. Der Kaufpreis betrage 200 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Nach Angaben des Investors sollen die Belegschaft und der Standort erhalten bleiben. Die Geräte werden unter der gleichen Marke weitervertrieben. Die Kopfhörer-Sparte von Sennheiser zählt 600 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro im Jahr.

