Stand: 08.01.2025 13:45 Uhr Senioren überrumpelt: Gleich zweifacher Trickdiebstahl in Rinteln

Trickdiebinnen haben am Montag zweimal in Rinteln (Landkreis Schaumburg) zugeschlagen. Sie nutzten in beiden Fällen dieselbe Masche. In einem Fall erbeuteten die Täterinnen rund 4.000 Euro, im zweiten Fall lediglich etwa 40 Euro. Laut Polizei hatten zwei unbekannte Frauen zunächst bei einer 94-Jährigen geklingelt und angegeben, von ihrem Pflegedienst mit Reinigungsarbeiten in der Wohnung beauftragt worden zu sein. Als die Seniorin nach einiger Zeit nach ihnen schauen wollte, fand sie lediglich einen eingeschalteten Staubsauger. Sie stellte fest, dass ein Kochtopf, persönliche Dokumente und drei Geldbörsen mit insgesamt etwa 4.000 Euro Bargeld fehlten. Bei einem 84-Jährigen klingelten am selben Tag ebenfalls zwei Frauen, die putzen wollten. Er ließ die Frauen rein und verließ die Wohnung. Als er zurückkam, stellte er fest, dass eine Vase mit Münzgeld im Wert von etwa 40 Euro fehlte. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: Sie sollen circa 30 Jahre alt sein, 1,65 bis 1,70 m groß, eine Täterin hatte blondes, die zweite Täterin braunes Haar. Beide Frauen trugen eine schwarze Jacke mit einer Aufschrift auf dem Rücken. Beide sprachen akzentfreies Hochdeutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05751) 964-60 entgegen.

