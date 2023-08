Stand: 03.08.2023 17:03 Uhr Selbst ist der Mann: Bürgermeister übernimmt Nachtwache

Kommunale Finanzen sind oft auf Kante genäht. Kreativität ist gefragt, wenn es darum geht, Straßen und Schulen zu sanieren. In Meinsen im Landkreis Schaumburg hat die Gemeinde für den Sportplatz eine neue Kunststoff-Oberfläche anfertigen lassen. 23.000 Euro hat der neue Belag gekostet - und er muss 36 Stunden lang aushärten. Wird das weiche Granulat vor Ablauf dieser Zeit betreten, drohen dauerhafte Schäden. Da Bürgermeister Andreas Schöniger (Freie Wähler) bereits vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten junge Leute beobachtet hatte, die die "Betreten verboten!"-Schilder geflissentlich übersahen, wollte er nichts riskieren. Aus Sorge vor bleibenden Schäden durch nächtliches Betreten war zunächst ein Sicherheitsdienst im Gespräch - weitere hohe Kosten für die Gemeindekasse. Um Steuergeld zu sparen, wachte der pensionierte Bundeswehrsoldat kurzerhand selbst an der Baustelle - 36 Stunden. Auch für den Ex-Soldaten eine Herausforderung - die sich am Ende für Sportplatz und Gemeindekasse gelohnt hat.

