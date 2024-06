Stand: 25.06.2024 11:24 Uhr Seh-Fest 2024: Vorverkauf für Hannovers Open-Air-Kino startet

Das Programm für Hannovers großes Open-Air-Kino, das Seh-Fest, steht. Die Organisatoren haben eine Mischung aus lockerem Sommerkino, Blockbustern und Programmkino zusammengestellt. Zum Auftakt am 11. Juli ist traditionell eine deutsche Produktion zu sehen: "Eine Million Minuten" mit Karoline Herfurth und Tom Schilling. Danach folgen weitere 19 Filmabende unter freiem Himmel, unter anderem mit Filmen wie "Wonka", "Barbie", "Der Gesang der Flusskrebse", "Dune: Part Two" und "Bob Marley - One Love". Eintrittskarten für die Kinoabende auf der Gilde Parkbühne gibt es ab heute Mittag, 13 Uhr, im Vorverkauf. Im vergangenen Jahr kamen nach Veranstalterangaben trotz nassen Wetters insgesamt mehr als 27.000 Besucherinnen und Besucher.

