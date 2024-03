Stand: 22.03.2024 11:14 Uhr Sechsjähriger im Schlafanzug büxt aus - um 5.30 Uhr in der Früh

Im Schlafanzug und auf Socken ist ein Sechsjähriger am frühen Donnerstagmorgen durch Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) gelaufen. Wie die Polizei in Hildesheim mitteilte, wurden gegen 5.30 Uhr mehrere Autofahrer auf den Jungen aufmerksam und nahmen ihn in ihre Obhut, bis die Beamten anrückten. Das Kind konnte seinen Vor- und Nachnamen angeben, sodass die Polizei seine Wohnadresse herausfinden konnte. Die Mutter des Jungen war bereits auf der Suche nach ihm und schloss ihn schließlich "überglücklich in die Arme", wie es im Polizeibericht weiter heißt. Das Kind war demnach offenbar aus dem Haus geschlüpft, als die Mutter unter der Dusche stand.

