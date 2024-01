Stand: 17.01.2024 14:17 Uhr Schwerer Unfall auf der B6: Auto fährt gegen Sattelzug

Bei einem schweren Unfall auf der B6 in Marklohe (Landkreis Nienburg/Weser) sind am Mittwochmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. "Alle zur Verfügung stehende Schutzengel waren im Einsatz", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 32-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er gegen eine Sattelzugmaschine mit gefülltem Tankauflieger und schleuderte dann gegen das Auto, das hinter dem Lkw fuhr. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Fahrzeugführer wollten nach Angaben der Polizei selbst eine Arztpraxis aufsuchen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten war die B6 voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben zum Fahrverhalten des 32-jährigen Autofahrers machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05021) 92 40 60 zu melden.

