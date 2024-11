Stand: 18.11.2024 10:29 Uhr Schüler aus Hannover und Leer gewinnen KI-Preise

Der Schüler Peter Fuchs aus Hannover hat beim "Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz" den Publikumspreis gewonnen. Mit seinem Projekt "FolderCopter", das die Suche nach Daten auf dem Computer erleichtern soll, habe er sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt, teilte das "AI Center" der Universität Tübingen am Sonntag mit. Ein weiterer Preis ging an Lorenz Rutkevich aus Leer (Ostfriesland). Mit seinem KI-Programm können auch einfache Mikroskope qualitativ hochwertige Zellaufnahmen liefern. Das sei, so die Jury, für die medizinische Versorgung in Entwicklungsländern interessant. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der am Freitag beim Finale des Wettbewerbs in Tübingen dabei war, würdigte laut "AI Center" die Leistungen der Jugendlichen: Ihm sei um den innovativen Nachwuchs "nicht bange", so Steinmeier.

