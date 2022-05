Stand: 30.05.2022 12:10 Uhr Schockanrufer fordert 180.000 Euro in Gold von Seniorin

Ein aufmerksamer Bankangestellter hat in Rinteln (Landkreis Schaumburg) verhindert, dass eine 82-Jährige von Betrügern um ihr Erspartes gebracht wurde. Ein Unbekannter hatte die Seniorin angerufen und darüber informiert, dass angeblich ihre Tochter bei einem Unfall eine Frau getötet habe. Sie müsse daher sofort 180.000 Euro in Gold von der Bank abholen und einem Kurier übergeben, so der Anrufer. Der Bankangestellte durchschaute die Betrugsmasche Schockanruf und brachte die Frau zur Polizei. Dort erhielt die 82-Jährige wieder einen Anruf der Betrüger. Dieses Mal ging ein Polizeibeamter ans Telefon und das Gespräch wurde beendet. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

