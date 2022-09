Stand: 23.09.2022 10:24 Uhr Schockanruf bringt Ehepaar um fünfstellige Summe

In Sarstedt haben Betrüger ein älteres Ehepaar mit einem Schockanruf um ihr Erspartes gebracht. Wie die Polizei berichtet, hatte sich eine Frau am Telefon als ihre Tochter ausgegeben. Eine Person sei bei einem von ihr verursachten Unfall gestorben. Kurz darauf forderte eine vermeintliche Anwältin eine hohe Kautionssumme. Nur bei Zahlung der Summe könne die angebliche Tochter aus dem Gefängnis entlassen werden. Die Eltern übergaben an ihrer Wohnanschrift schließlich einen fünfstelligen Betrag an einen Mann, der vorgab, ein Mitarbeiter eines Amtsgerichts zu sein.

Zeugen beschreiben den Mann als etwa 40 bis 45 Jahre alt. Er soll zudem west- bzw. mitteleuropäischer Herkunft, ca. 175 cm groß und kräftig gebaut sein. Bekleidet sei er mit einer schwarzen, offen getragenen Jacke, einem dunklen Pullover und einer schwarzen Hose. Auf dem Kopf habe er während der Übergabe eine schwarze Schirmmütze getragen.

