Stand: 10.05.2024 08:08 Uhr Schockanruf: Falsche Polizisten erbeuten Geld und Schmuck

Ein älteres Ehepaar ist am Mittwoch Opfer von Trickbetrügern geworden. Die beiden Hildesheimer fielen nach Angaben der Polizei auf einen Schockanruf herein: Am Telefon hörten sie zunächst eine weinerliche Stimme. Wenig später übernahm ein Mann das Gespräch, der sich als Polizist ausgab. Er berichtete, dass ein naher Verwandter des Paares angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur eine Kaution könne eine Inhaftierung verhindern. Die Senioren übergaben daraufhin wenig später in Hildesheim Geld und Schmuck an einen rund 30 Jahre alten Mann. Nach ihm wird jetzt gefahndet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.05.2024 | 06:30 Uhr