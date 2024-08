Stand: 30.08.2024 07:21 Uhr Schlägerei in Hildesheimer Freibad - Jugendliche verletzt

In Hildesheim sind bei einem Streit zwei Jugendliche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Donnerstag auf dem Gelände des Freibades "JoWiese" Angehörige zweier Gruppen aneinandergeraten. Den Angaben zufolge eskalierte danach die Situation: Ein 16-Jähriger erlitt eine Schnittwunde am Hals, ein 14-Jähriger wurde am Kopf verletzt. Als die Polizei am Freibad eintraf, hatte sich ein Großteil der einen Gruppe bereits entfernt. Bislang wurden zwei 13 und 16 Jahre alte Tatverdächtige identifiziert. Die genauen Hintergründe sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.08.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim