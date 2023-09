Stand: 08.09.2023 10:08 Uhr Schlägerei am See: Badegäste verletzen Schwimmmeister

In Garbsen in der Region Hannover ist ein Schwimmmeister bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Der Polizei zufolge hatte es am Mittwoch auf dem Gelände des Aqua Parks am Blauen See zunächst einen Streit zwischen dem 62-Jährigen und mehreren Badegästen gegeben. Kurz darauf sei es zu einer "handfesten Auseinandersetzung" gekommen, so die Polizei weiter. Der Schwimmmeister erlitt Schürfwunden am Kopf und Prellungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05131) 701 45 15 zu melden.

