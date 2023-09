Stand: 15.05.2023 12:52 Uhr Schläge mit Gürtel: Polizei macht Verdächtigen ausfindig

Die Polizei Hannover konnte einen 37-jährigen Tatverdächtigen in Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung ausfindig machen. Dem Mann wird vorgeworfen, am 21. August 2022 einen 26-Jährigen mit einem Gürtel geschlagen und dabei auch den Kopf seines Opfers getroffen zu haben. Die Tat ereignete sich laut Polizei in einer Stadtbahn der Linie 9 in Höhe der Haltestelle Kröpcke. Der 26-Jährige wollte demnach einen Streit schlichten, in den der mutmaßliche Täter verwickelt war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.05.2023 | 13:30 Uhr