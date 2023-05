Stand: 15.05.2023 12:52 Uhr Schläge mit Gürtel: Polizei fahndet öffentlich nach Verdächtigem

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung fahndet die Polizei Hannover öffentlich nach einem Tatverdächtigen. Dieser soll am 21. August 2022 einen 26-Jährigen mit einem Gürtel geschlagen und dabei auch den Kopf seines Opfers getroffen haben. Die Tat ereignete sich laut Polizei in einer Stadtbahn der Linie 9 in Höhe der Haltestelle Kröpcke. Der 26-Jährige wollte demnach einen Streit schlichten, in den der mutmaßliche Täter verwickelt war. Der Gesuchte ist laut Polizei etwa 30 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt hatte er ein weißes T-Shirt, ein hellblaues Jeanshemd, zerrissene blaue Jeans und weiße Sneakers an. Zudem trug er eine goldene Halskette und auffällig bunte Armbänder und hatte eine weiße Tasche dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 28 20 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.05.2023 | 13:30 Uhr