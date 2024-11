Stand: 18.11.2024 11:15 Uhr Unbekannte randalieren im Schulzentrum Sarstedt

In Sarstedt (Landkreis Hildesheim) sind Unbekannte am Samstagabend durch ein Fenster in das Schulzentrum eingebrochen. Dort leerten sie nach Angaben der Polizei einen Feuerlöscher aus. Außerdem beschädigten die Unbekannten eine hölzerne Trennwand sowie Weihnachtsschmuck. Zum Abschluss lösten die Täter dann noch den Feueralarm aus. Obwohl die Polizei umgehend anrückte, konnten die Randalierer unerkannt entkommen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer (05066) 9850 zu melden.

