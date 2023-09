Stand: 04.09.2023 10:43 Uhr Sarstedt: Mann schießt mit Luftgewehr auf Fenster und Autos

In Sarstedt (Landkreis Hildesheim) hat ein bewaffneter Mann am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Laut den Beamten soll der 49-Jährige am Abend mit einem Luftgewehr mehrfach auf Fenster eines Wohnhauses sowie auf vor dem Haus abgestellte Autos geschossen haben. Die von Bewohnern alarmierte Polizei entdeckte den Mann in einer nahe gelegenen Bushaltestelle. Der neben dem Luftgewehr noch mit einer Schreckschusspistole und zwei Messern bewaffnete 49-Jährige habe zunächst nicht reagiert, als ihn Beamte ansprachen, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach knapp drei Stunden wurde er von hinzugezogenen Spezialkräften überwältigt. Der laut Polizei offenbar geistig verwirrte Mann wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. Menschen wurden nicht verletzt. Aufgrund des sofort eingeleiteten Polizeieinsatzes habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestanden, so der Sprecher.

