Stand: 12.05.2022 12:10 Uhr SPD und CDU für begleitetes Lkw-Fahren ab 17 Jahren

Geht es nach Niedersachsens Regierungsfraktionen von SPD und CDU, sollen Lkw-Fahrer-Azubis künftig schon mit 17 Jahren fahren dürfen - allerdings in Begleitung. Über einen entsprechenden Antrag soll der Landtag am Dienstag abstimmen. Demnach soll sich Niedersachsen auf Bundes- und Europaebene dafür einsetzen, dass die Altersgrenze für Auszubildende von derzeit 18 Jahren herabgesetzt wird. Zudem sollen die angehenden Lkw-Fahrenden den Führerschein der Klassen C/CE schon zeitgleich zum Auto-Führerschein beginnen können. Bislang müssen sie die Prüfung für den Pkw-Führerschein dafür schon bestanden haben. SPD und CDU begründen den Vorschlag mit einem Mangel an Lkw-Fahrenden, der in den kommenden Jahren aus Altersgründen noch größer werde, während gleichzeitig der Lkw-Verkehr zunehme.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.05.2022 | 15:00 Uhr