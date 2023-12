Stand: 21.12.2023 08:33 Uhr S-Bahn-Baustelle: Region Hannover hilft Pendlern am Deister

Zwischen Barsinghausen und Empelde (Region Hannover) werden im neuen Jahr zusätzliche Schnellbusse eingesetzt. Damit soll den S-Bahn-Pendlern eine Alternative angeboten werden, wie die Region Hannover mitteilt. Seit Wochen behindern Gleisarbeiten bei Egestorf den Bahnverkehr. Die Express-Busse sollen zum Schulbeginn am 8. Januar eingesetzt werden. Diese fahren zwischen dem Bahnhof in Barsinghausen und Egestorf alle regulären Haltestellen an. Von dort aus geht es auf direktem Weg zum Stadtbahn-Endpunkt Empelde. Die Busse sollen montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr verkehren. Organisiert werden die Fahrten vom Verkehrsunternehmen Regiobus. Das Angebot besteht zunächst bis März. Nach Angaben der Region Hannover werden die Schnellbusse mit Geld vom S-Bahn-Betreiber Transdev finanziert, das wegen nicht erbrachter Leistungen zurückgezahlt werden musste.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.12.2023 | 06:30 Uhr