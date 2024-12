Rund 20.000 Besucher beim Stadionsingen in Hannover Stand: 18.12.2024 19:26 Uhr Neuer Besucherrekord beim Stadionsingen in Hannover: Rund 20.000 Menschen haben am Mittwoch - begleitet von Bläsern und einer Band - gemeinsam 16 klassische und moderne Weihnachtslieder gesungen.

Veranstalter des anderthalbstündigen Stadionsingens war der evangelische Kirchenkreis gemeinsam mit zahlreichen Partnern, darunter Hannover 96, die Sparkasse, die Volksbank und der Sender Radio 21. Das gemeinsame Singen sei ein positives Signal gegen Dunkelheit, Depression und Krisen, sagte der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes: "Wenn fast zwanzigtausend Menschen 'O du fröhliche' zusammen singen, ich glaube, dann passiert etwas. Wir brauchen diese Zuversicht."

Stadionsingen: Erlös für den guten Zweck

Wie bereits in den beiden Vorjahren, ist der Erlös für einen guten Zweck bestimmt. Nach Veranstalterangaben werden die Überschüsse von Ticketverkauf und Spenden der Ökumenischen Essensausgabe und der HAZ-Weihnachtshilfe zugutekommen. Im vergangenen Jahr kamen rund 12.000 Menschen in das Stadion am Maschsee. Zur Premiere 2022 waren es 7.000 Sängerinnen und Sänger.

