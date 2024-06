Stand: 26.06.2024 18:40 Uhr Rund 2.000 junge Feuerwehrleute und Helfer zelten bei Hameln

In Halvestorf bei Hameln findet auf dem Campingplatz AlphaOne noch bis zum kommenden Samstag das 19. Landeszeltlager der Kinder- und Jugendfeuerwehren in Niedersachsen statt. Wie die Feuerwehr mitteilte, nehmen in diesem Jahr rund 2.000 junge Feuerwehrleute, Helferinnen und Helfer am Landeszeltlager teil. Die Organisatoren haben für die jungen Gäste ein buntes Programm aus Wettbewerben und Workshops zusammengestellt. Für manche Kinder sei es das erste Mal, dass sie alleine von Zuhause weg seien, sagte Feuerwehrsprecher Marius Lindemann. Für Landesjugendfeuerwehrwart Matthias Düsterwald eröffnet das aber auch Chancen: "Deshalb könnten sich ganz neue Kontakte ergeben jenseits der Familie", sagte er dem NDR Niedersachsen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min