Stand: 05.08.2020 07:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ronnenberg: Fahrradfahrer stirbt nach Unfall

Nach einem Unfall auf der B65 bei Ronnenberg (Region Hannover) ist ein Fahrradfahrer im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache an einer Ampel mit einem Auto kollidiert und lebensgefährlich verletzt worden. Er kam per Hubschrauber ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Laut Polizei konnte die Identität des etwa 50 Jahre alten Mannes noch nicht geklärt werden. Die Ermittler suchen Zeugen.

