Rollerfahrer stirbt nach Unfall in Rinteln

Bei einem Unfall in Rinteln im Landkreis Schaumburg ist ein Mann erst schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Der 61-Jährige war am frühen Dienstagmorgen auf dem Roller unterwegs, teilt die Polizei mit. Ein Autofahrer nahm dem Mann die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer sei nach dem Unfall bei Bewusstsein gewesen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Wenig später sei er im Krankenhaus verstorben. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

