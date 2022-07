Stand: 05.07.2022 10:28 Uhr Roemer- und Pelizaeus-Museum erhält 1,6 Millionen Euro

Um das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim vor der Pleite zu retten, hat der Stadtrat 1,6 Millionen Euro freigegeben. Außerdem bekommt das finanziell in Schieflage geratene Museum eine neue Chefin. Das hat der Verwaltungsausschuss am Montagabend entschieden. Da die Suche Monate dauern könnte, wird die bisherige Leiterin des Kreismuseums Peine, Doreen Götzky, Interims-Chefin. Um sich inhaltlich und wirtschaftlich neu auszurichten, brauche es einen personellen Wechsel, hieß es zuvor in einem Antrag von SPD, Grünen und Die Partei.

VIDEO: Hildesheim: Roemer- und Pelizaeus-Museum in Finanznot (04.07.2022) (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.07.2022 | 08:00 Uhr