Stand: 27.11.2024 10:57 Uhr Rinteln: Unbekannter attackiert Seniorin mit Elektroschocker

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist am Dienstagabend eine 66-Jährige in ihrem Auto mit einem Elektroschocker angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei attackierte ein Unbekannter die Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Demnach hatte sie sich nach dem Verladen ihres Einkaufs ans Steuer gesetzt. Der Täter öffnete die Beifahrertür und setzte sich neben die Frau. Anschließend griff er die Seniorin mit dem Elektroschocker an und verletzte sie laut Polizei leicht. Trotz Hilferufen habe niemand eingegriffen. Der bislang unbekannte Täter habe schließlich von der Frau abgelassen und ist den Angaben zufolge mit einem Auto von dem Parkplatz geflüchtet. Laut Polizei kennt das Opfer den Täter nicht. Auch sein Motiv sei unklar. Er trug eine gedeckt gelbe Jacke und sei zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (05751) 964 60.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.11.2024 | 13:30 Uhr