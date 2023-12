Stand: 09.12.2023 13:02 Uhr Rinteln: Mann nach Brand in Kleingarten tot geborgen

Die Feuerwehr hat beim Löschen eines Brandes in einer Kleingartenanlage in Rinteln (Landkreis Schaumburg) einen toten Mann gefunden. Die Identität des Toten war laut Polizei zunächst nicht zweifelsfrei geklärt. Den Angaben zufolge konnte eine 59 Jahre alte Frau die Wohnräume der Parzelle eigenständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt. Zeugen hatten den Brand bemerkt und am frühen Samstagmorgen die Rettungskräfte alarmiert. Die Ursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 80.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min