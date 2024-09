Stand: 16.09.2024 12:31 Uhr Rinteln: Mann bedroht Getränkemarkt-Kunden mit Messer

Ein 32-Jähriger soll am Freitagabend in Rinteln (Landkreis Schaumburg) mehrere Kundinnen und Kunden eines Getränkemarktes bedroht haben. Laut Polizei hatte der Mann ein Messer bei sich, mit welchem er auch die hinzugerufenen Polizisten bedrohte. Die Beamten setzten schließlich Pfefferspray ein und nahmen den Mann fest, teilte die Polizei am Montag mit. Der Rintelner habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Gegen den 32-Jährige wird nun ermittelt. Er soll zuvor auch einen Radfahrer verfolgt haben. Zeugen oder weitere Menschen, die bedroht wurden, sollen sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer (05751) 964 60 melden.

