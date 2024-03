Stand: 05.03.2024 09:26 Uhr Rinteln: Kabel geklaut und Kindergarten teilweise lahmgelegt

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) haben Diebe 440 Meter Kupferkabel gestohlen und damit die Stromversorgung eines Kindergartens beeinträchtigt. Dort waren Kita-Gruppen nach einem Wasserschaden provisorisch in Containern untergebracht, die über das Kabel mit Strom versorgt wurden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen vergangenen Freitag und Montag im Ortsteil Krankenhagen. Das Kabel verlief demnach an einer der Draisinenstrecke. Um ihre Beute abtransportieren zu können, schnitten die Täter das Kabel offenbar in handliche Stücke. Nach Angaben der Ermittler machten sie sich auch an einem Sicherungskasten zu schaffen und schraubten mehrere Sicherungen heraus. Den Schaden beziffert die Polizei Rinteln auf rund 8.000 Euro. Bei der Suche nach den Dieben setzen die Beamten jetzt auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05751) 9646 - 0.

