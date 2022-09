Stand: 02.09.2022 07:10 Uhr Rinteln: Betrunkene Frau fährt 14 Kilometer auf der Felge

Eine betrunkene Autofahrerin ist in Rinteln mit nur drei intakten Reifen unterwegs gewesen und hat auf 14 Kilometern den Asphalt beschädigt. Polizisten hatten bei Veltheim (Landkreis Minden-Lübbecke) Kratzspuren im Asphalt bemerkt und diese bis in die Rintelner Innenstadt verfolgt, wie es in einer Mitteilung hieß. Dort stellten sie die 49-Jährige. An ihrem Auto fehlte ein Reifen, die Felge war stark verformt und eine Seite des Wagens war zerkratzt. Bei der Spurensuche am Donnerstag fanden die Polizisten dann drei beschädigte Autos und eine auf insgesamt 14 Kilometern kaputte Fahrbahndecke. Die Frau wurde vorübergehend stationär in einer Fachklinik untergebracht.

