Stand: 11.07.2022 14:15 Uhr Rentner soll mit Armbrust auf Tauben geschossen haben

Ein 69 Jahre alter Mann soll in Hildesheim mit einer Armbrust auf mehrere Tauben geschossen haben. Dabei soll er am Wochenende laut Polizei auch ein Tier getroffen haben. Zwei Beamte suchten den 69-Jährigen am Samstag in dessen Wohnung in der Innenstadt auf und stellten die Armbrust sicher. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

